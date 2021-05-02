Американская администрация раскрыла правила нанесения ударов за рубежом вне зон боевых действий. Они были приняты предыдущим президентом страны Дональдом Трампом. Как пишет газета The New York Times, в рассекреченных документах, в частности, говорится о том, что в ходе операций против террористов приоритет отдается захвату подозреваемых для дальнейшего получения разведывательной информации. Как пишет газета, еще минувшей осенью она совместно с Американским союзом защиты гражданских свобод добилась через суд раскрытия этих материалов.
2021-05-02T09:31:41+03:00
2021-05-02T09:31:41+03:00
https://echo.msk.ru/news/2831738-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
09:31, 02 мая 2021
Загрузка комментариев...