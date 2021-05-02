Беспорядками завершилась первомайская демонстрация в Берлине. Некоторые участники акции закидали полицию камнями и бутылками, они также поджигали мусорные контейнеры, полицейские в ответ применили слезоточивый газ. По данным властей, в демонстрации приняли участие около восьми тысяч человек. Задержаны более 200 человек, пострадали 30 силовиков.