Более 50 человек были задержаны в ходе первомайских демонстраций во Франции. Два десятка получили травмы. Больше всего задержанных приходится на столицу. Там во время движения демонстрации группа хулиганов, как говорят организаторы акции, напала на колонну профсоюзов. Представители профсоюза обвинили полицейских в бездействии.