Почти 200 граждан Киргизии пострадали в ходе вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном. 34 были убиты, говорят в министерстве здравоохранения республики. Из зоны приграничного конфликта эвакуировали более 33 тысяч человек. По предварительным данным, со стороны Таджикистана погибли от восьми до десяти человек, более 90 ранены. Накануне стороны подписали протокол о прекращении огня и отводе сил. Конфликт разгорелся в четверг с перестрелки пограничников. Причиной стал давний территориальный спор двух стран из-за водораспределительного пункта.