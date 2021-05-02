Экипаж корабля Crew Dragon американской компании SpaceX вернётся сегодня на Землю.

Прибытие Crew Dragon ожидается в районе 10 утра по Москве. На Землю вернутся трое американцев и японец. Астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер и сотрудник Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути. Они работали на Международной космической станции почти полгода. НАСА будет транслировать посадку на своём сайте. Отстыковку корабля Crew Dragon от МКС уже дважды откладывали из-за неблагоприятных прогнозов погоды. Изначально планировалось, что экипаж в среду приводнится в одной из семи посадочных зон в Атлантическом океане или Мексиканском заливе у побережья штата Флорида. На корабле также доставят на Землю материалы исследований. После возвращения с МКС астронавты через неделю-полторы вакцинируются от коронавируса, рассказала астронавт Шэннон Уокре. Она также сообщила, что планирует как и её коллеги носить медицинские маски.

На прошлой неделе к МКС пристыковался другой пилотируемый корабль Crew Dragon с астронавтами из США, Евросоюза и Японии на борту. Им также предстоит провести на орбите около полугода.