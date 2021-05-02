В Индии за сутки скончались почти 3700 человек с коронавирусом, новых инфицированных – около 400 тысяч. Это данные минздрава. Тем временем, вакцинация «Спутником» в Индии, по сведениям ТАСС, может начаться только через 10 дней. Накануне в страну поставила первая партия российского препарата. Предполагалось, что им уже в тот же день начнут делать прививки. Однако источник агентства отметил, что это невозможно – необходим контроль качества.