В Индии за сутки скончались почти 3700 человек с коронавирусом, новых инфицированных – около 400 тысяч. Это данные минздрава. Тем временем, вакцинация «Спутником» в Индии, по сведениям ТАСС, может начаться только через 10 дней. Накануне в страну поставила первая партия российского препарата. Предполагалось, что им уже в тот же день начнут делать прививки. Однако источник агентства отметил, что это невозможно – необходим контроль качества.
2021-05-02T09:03:28+03:00
2021-05-02T09:03:28+03:00
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09:03, 02 мая 2021
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