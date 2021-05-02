Россия начала поставлять свою вакцину от коронавируса еще в три страны. Первые партии препарата «Спутник» накануне прибыли в Индию, Монголию и на Филиппины, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций.

По официальным данным, в России пока получили обе дозы прививки от коронавируса только 7,5 миллионов человек – это около 5% населения, хотя Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. В то же время в США, где прививки начали делать позже, полностью вакцинированы более 100 миллионов человек, а первый укол получили почти 240 миллионов, что составляет 55% взрослого населения.

Ранее издание VTimes писало, что медленные темпы вакцинации в России отчасти могут быть связаны с нехваткой препаратов в регионах из-за производства на экспорт.