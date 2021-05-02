В Минздраве Киргизии сообщили, что число пострадавших в конфликте на границе с Таджикистаном достигло почти 180. Погибли 34 человека. Эвакуированы 33 тысячи человек, передает ТАСС. В Киргизии сегодня продолжается двухдневный траур. Пограничная служба киргизского Государственного комитета национальной безопасности этим утром сообщила, что стороны начали отвод военных и боевой техники из зоны конфликта. Он произошел в четверг на спорной территории. Власти Киргизии заявляют, что таджикские военнослужащие применяли пулеметы, минометы и военные вертолеты Ми-24. Жертвами конфликта со стороны Таджикистана стали от восьми до десяти граждан, более 90 ранены, сообщили местные СМИ. Официальных данных от Душанбе пока нет.