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08:05, 02 мая 2021

Десять лет со смерти террориста Усамы бен Ладена исполняется сегодня

В ночь на второе мая десять лет назад два военных американских вертолёта вылетели с базы в Афганистане в город Абботтабад на севере Пакистана, где находился особняк, в котором жил Усама бен Ладен. Штурм занял двадцать минут. Позже личность убитого подтвердит генетическая экспертиза, а его тело скинут в Аравийское море.
Только на этой неделе бывший глава ЦРУ Джон Бреннан рассказал подробности той операции. Например, по его словам, в Вашингтоне тогда были сомнения насчёт того, что бен Ладен действительно находится в этом особняке. Также, руководитель управления отметил, что при приземлении в Абботтабаде один из вертолётов упал. Спецназовцы решили продолжить операцию, несмотря на эти трудности.
Сегодня, особняка, где скрывался террорист, уже нет. Местные власти через год после его убийства специально снесли это здание, чтобы оно не стало мемориалом.

Усама бен Ладен возглавлял в то время одну из самых крупных исламских террористических группировок – «Аль-Каиду». Её деятельность запрещена в России.


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