Часть христиан, в том числе прихожане Русской православной церкви, отмечают сегодня Пасху

Религиозный праздник проходит в России с рядом ограничений.

Власти различных городов прогнозируют меньшее число прихожан в храмах, чем до эпидемии коронавируса. Столичные власти ожидают, что итоговая посещаемость церквей в Пасху снизится с 1,5 млн человек в 2019 году до 200 тысяч в году нынешнем. Влияют на это и коронавирусные ограничения, которые хоть и в меньшем объеме, но сохраняются. Власти требуют соблюдения социальной дистанции и масочного режима. Людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, рекомендуют остаться дома. Также ограничения касаются и целования икон, хотя здесь правила могут различаться: в одних церквях сохраняется полный запрет, в других после каждого прихожанина икону протирают спиртовой салфеткой. Некоторые храмы на фоне сохраняющихся мер решили организовать видеотрансляцию пасхальных богослужений. В то же время кладбища будут работать без ограничений. В прошлом году в некоторых регионах, в том числе и в Москве, они во время Пасхи были закрыты. Также в большинстве регионов год назад прихожан не пускали в храмы.

Главное пасхальное богослужение этой ночью состоялось в Храме Христа Спасителя в Москве. Прихожан туда традиционно допустили по приглашениям.