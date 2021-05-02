Сотрудник управления ФСИН по Иркутской области задержан по подозрению в получении взятки в 60 миллионов рублей

По версии следствия, заместитель начальника управления собственной безопасности обещал прекратить проведение оперативных мероприятий в отношении ряда руководителей коммерческих организаций, передает «Интерфакс» со ссылкой на Следственный комитет.
2021-05-02T07:34:31+03:00
2021-05-02T07:34:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:34, 02 мая 2021
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