Фестиваль ледоколов и вальс буксиров сегодня официально откроют туристический сезон в Петербурге

Большие и маленькие суда не только пройдут вдоль набережных, но и примут горожан на борту.

Ледоколы «Капитан Николаев», «Иван Крузенштерн» и «Капитан Зарубин» уже пришвартовались у набережной Лейтенанта Шмидта на Васильевском острове, а в полдень они начнут принимать посетителей. Правда, из-за большого количества желающих регистрацию уже закрыли, так что смотреть придётся с берега. В половине третьего здесь же, в акватории Большой Невы, начнётся вальс буксиров. Суда устроят пятнадцатиминутное дефиле перед Благовещенским мостом. Команды будут салютовать зрителям струями воды. В двенадцать на петербургских реках и каналах стартует речной карнавал – артисты устроят представления на судах, а зрители смогут увидеть пантомимы с мостов и набережных. Наконец, в пять вечера напротив стрелки Васильевского острова начнут шоу гидроциклисты. Сухопутную часть праздника составят уличные музыканты, которые будут выступать на девяти площадках в центре Петербурга. Завершит день шоу дронов. Его можно будет увидеть над стрелкой Васильевского острова в 22-30.

Фестиваль ледоколов в Северной столице проводят уже восьмой раз.