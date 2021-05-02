Вакцинация «Спутником» в Индии, по сведениям ТАСС, может начаться только через 10 дней

Накануне в страну поступила первая партия российского препарата. Предполагалось, что им уже в тот же день начнут делать прививки. В Индии с ее населением более миллиарда человек ежедневно фиксируют сотни тысяч новых заболевших. Трупы сжигают на кострах, потому что крематории переполнены. Однако даже в такой ситуации придется подождать из-за контроля качества, сказал агентству на условиях анонимности сотрудник компании Dr. Reddy's Laboratories, которая получила российскую вакцину.