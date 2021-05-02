В Москве третьей волны коронавируса опасаются 45% участников соцопроса портала Superjob

В Москве третьей волны коронавируса опасаются 45% участников соцопроса. Он был проведен с 27 по 29 апреля порталом Superjob. В Петербурге такой ответ дали 36% респондентов. В Москве 85% опрошенных утверждали, что носят маску в общественных местах, в Петербурге таких 82%. В опросе участвовали по тысяче человек в двух городах.
2021-05-02T06:35:53+03:00
2021-05-02T06:35:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:35, 02 мая 2021
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