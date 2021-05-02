Гран-при Формулы-1 пройдет сегодня в Португалии

Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, гонка состоится без зрителей. Россиянин Никита Мазепин будет стартовать последним.

Победу в квалификации на третьем этапе Формулы-1 одержал пилот Мерседеса финн Валттери Боттас, следом за ним будет стартовать его напарник по команде и действующий чемпион британец Льюис Хэмилтон. Таким образом, Боттас помешал Хэмилтону поставить личный рекорд и завоевать 100-ый «поул» в карьере. Пилот из Нидерландов Макс Ферстаппен из «Ред Булл» мог бы быть первым на стартовой решетке, так как показал накануне лучшее время, но из-за собственной ошибки, будет лишь третьим. Никита Мазепин будет стартовать последним, позади своего напарника по «Хаас» Мика Шумахера – сына знаменитого формульного чемпиона. При этом россиянин пожаловался на плохое сцепление с асфальтом на трассе в Португалии и уточнил, что выступает на машине, которая не позволяет бороться за очки, хотя некоторого прогресса с болидом команда уже достигла за прошедшие гонки. Также он признался, что пока привыкает к машине Формулы-1, так как прошлый сезон он провел в чемпионате Формулы-2.

Начало Гран-при Формулы-1 в 17.00 по московскому времени.