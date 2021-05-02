Корабль Crew Dragon компании SpaceX этим утром должен вернуть на Землю четырех астронавтов

Это американцы Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и японец Соичи Ногучи. На орбите они провели полгода. Корабль ночью отстыковался от МКС и как ожидается, примерно в 10 утра по московскому времени совершит посадку в Мексиканском заливе у побережья американского штата Флорида. До появления корабля Crew Dragon единственным транспортом для членов экипажа МКС были российские корабли «Союз».
2021-05-02T05:13:29+03:00
2021-05-02T05:13:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:13, 02 мая 2021
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