Корабль Crew Dragon компании SpaceX этим утром должен вернуть на Землю четырех астронавтов

Это американцы Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и японец Соичи Ногучи. На орбите они провели полгода. Корабль ночью отстыковался от МКС и как ожидается, примерно в 10 утра по московскому времени совершит посадку в Мексиканском заливе у побережья американского штата Флорида. До появления корабля Crew Dragon единственным транспортом для членов экипажа МКС были российские корабли «Союз».