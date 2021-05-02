В Париже и Брюсселе полиция применила водометы против протестующих

По данным МВД, в столице Франции на первомайскую демонстрацию вышли 17 тысяч человек. Акция завершилась столкновениями, были задержаны почти 50 участников. В Брюсселе вышли несколько тысяч человек, они протестовали против коронавирусных ограничений.