В Париже и Брюсселе полиция применила водометы против протестующих

По данным МВД, в столице Франции на первомайскую демонстрацию вышли 17 тысяч человек. Акция завершилась столкновениями, были задержаны почти 50 участников. В Брюсселе вышли несколько тысяч человек, они протестовали против коронавирусных ограничений.
2021-05-02T05:05:43+03:00
2021-05-02T05:05:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:05, 02 мая 2021
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