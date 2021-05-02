Глава Чечни Рамзан Кадыров указал в декларации доход за 2020 год в 381 миллион рублей

Это в 2,5 раза больше, чем в предыдущей декларации, отмечает издание РБК. Источник происхождения средств не назван. Согласно документу, Кадыров также владеет жилым домом площадью более двух тысяч трехсот квадратных метров. В декларации говорится, что в его семье растут 11 несовершеннолетних детей.
2021-05-02T05:05:17+03:00
2021-05-02T05:05:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:05, 02 мая 2021
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