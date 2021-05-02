Газета Financial Times узнала, что иски к издателю книги о Владимире Путине подали еще три российских миллиардера

Это совладелец «Альфа-групп» Михаил Фридман, его бизнес-партнёр Пётр Авен и бизнесмен Шалва Чигиринский. Издание утверждает, что иск о клевете направила и компания «Роснефть». Что они требуют опровергнуть, не уточняется. Ранее о подаче иска сообщил миллиардер Роман Абрамович на сайте своего футбольного клуба «Челси». Ответчиком выступает британское издательство HarperCollins из-за книги бывшего корреспондента газеты Financial Times в Москве Кэтрин Белтон «Люди Путина».
2021-05-02T05:04:47+03:00
2021-05-02T05:04:47+03:00
https://echo.msk.ru/news/2831678-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:04, 02 мая 2021
Загрузка комментариев...