Газета Financial Times узнала, что иски к издателю книги о Владимире Путине подали еще три российских миллиардера

Это совладелец «Альфа-групп» Михаил Фридман, его бизнес-партнёр Пётр Авен и бизнесмен Шалва Чигиринский. Издание утверждает, что иск о клевете направила и компания «Роснефть». Что они требуют опровергнуть, не уточняется. Ранее о подаче иска сообщил миллиардер Роман Абрамович на сайте своего футбольного клуба «Челси». Ответчиком выступает британское издательство HarperCollins из-за книги бывшего корреспондента газеты Financial Times в Москве Кэтрин Белтон «Люди Путина».