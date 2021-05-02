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04:22, 02 мая 2021

МВД рассчитывает к концу года получить мобильный сервис для борьбы с телефонными мошенниками

Его разработка обойдется в 45 миллионов рублей, сказали ТАСС в пресс-службе ведомства. Модуль «Антимошенник», который планируется внедрить в мобильное приложение МВД, будет оповещать пользователя о том, что ему звонят или пишут SMS с номера, с использованием которого ранее совершались противоправные действия.


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