МВД рассчитывает к концу года получить мобильный сервис для борьбы с телефонными мошенниками

Его разработка обойдется в 45 миллионов рублей, сказали ТАСС в пресс-службе ведомства. Модуль «Антимошенник», который планируется внедрить в мобильное приложение МВД, будет оповещать пользователя о том, что ему звонят или пишут SMS с номера, с использованием которого ранее совершались противоправные действия.
2021-05-02T04:22:54+03:00
2021-05-02T04:22:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:22, 02 мая 2021
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