МВД рассчитывает к концу года получить мобильный сервис для борьбы с телефонными мошенниками

Его разработка обойдется в 45 миллионов рублей, сказали ТАСС в пресс-службе ведомства. Модуль «Антимошенник», который планируется внедрить в мобильное приложение МВД, будет оповещать пользователя о том, что ему звонят или пишут SMS с номера, с использованием которого ранее совершались противоправные действия.