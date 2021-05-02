Главный раввин России призвал провести сегодня акцию солидарности с народом Израиля из-за недавней трагедии

Берл Лазар объявил во всех общинах сбор пожертвований на помощь семьям пострадавших, передает «Интерфакс». В четверг вечером на горе Мерон во время религиозного праздника собрались десятки тысяч людей. Возникла давка, погибли около 50 человек. Сегодня в Израиле день национального траура.

