Берл Лазар объявил во всех общинах сбор пожертвований на помощь семьям пострадавших, передает «Интерфакс». В четверг вечером на горе Мерон во время религиозного праздника собрались десятки тысяч людей. Возникла давка, погибли около 50 человек. Сегодня в Израиле день национального траура.
Главный раввин России призвал провести сегодня акцию солидарности с народом Израиля из-за недавней трагедии
Берл Лазар объявил во всех общинах сбор пожертвований на помощь семьям пострадавших, передает «Интерфакс». В четверг вечером на горе Мерон во время религиозного праздника собрались десятки тысяч людей. Возникла давка, погибли около 50 человек. Сегодня в Израиле день национального траура.