Франция и Швеция осудили санкции России против 8 граждан ЕС, в том числе официальных лиц

Французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан выразил свою солидарность с теми, кто попал в черный список. Среди них член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Жак Мэр, который являющийся докладчиком ПАСЕ по ситуации с политиком Алексеем Навальным. В свою очередь, шведский МИД вызвал российского посла, чтобы выразить ему протест. Среди тех, кому Россия запретила въезд оказалась Оса Скотт, глава лаборатории в Швеции, в которой подтвердили, что Алексей Навальный был отравлен химоружием «Новичок».

