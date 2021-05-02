Сборная России по хоккею победила команду Чехии со счетом 11:1 на юниорском чемпионате мира

Это был заключительный матч группового этапа. Турнир проходит в американском штате Техас и завершится 6 мая. В нем участвуют игроки не старше 18-ти лет.
2021-05-02T03:16:46+03:00
2021-05-02T03:16:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:16, 02 мая 2021
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