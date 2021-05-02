Власти Венесуэлы объявили о повышении минимальной зарплаты до 7 миллионов боливаров – это 2,5 доллара

Причем по официальному курсу. Министр труда сообщил, что граждане, помимо зарплаты, будут получать талоны на товары первой необходимости на сумму 3 миллиона боливаров, передает ТАСС. Венесуэла последние несколько лет переживает кризис, который сопровождается гиперинфляцией и дефицитом товаров первой необходимости. По данным ООН, страну покинули 4,5 миллиона человек.

