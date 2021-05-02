Патриарх Кирилл заявил, что Пасха дарит надежду на избавление от пандемии коронавируса

По его словам, новая инфекция напомнила о хрупкости бытия и о ценности живого человеческого общения. В прошлом году пасхальное богослужение в Храме Христа Спасителя проходило без прихожан из-за коронавирусных ограничений. Как видно из трансляции, сегодня в храме верующие стоят достаточно плотными группами, многие в масках. На богослужение приехали президент Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.
2021-05-02T03:15:35+03:00
2021-05-02T03:15:35+03:00
https://echo.msk.ru/news/2831662-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:15, 02 мая 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Евросоюз предупредил Россию об ответе на санкции На сайте ЕС говорится, что решение Москвы запретить въезд восьми европейским чиновникам является «последней яркой демонстрацией того, как Россия выбрала конфронтацию вместо того, чтобы согласиться исправить негативную траекторию двусторонних отношений»...