Патриарх Кирилл заявил, что Пасха дарит надежду на избавление от пандемии коронавируса

По его словам, новая инфекция напомнила о хрупкости бытия и о ценности живого человеческого общения. В прошлом году пасхальное богослужение в Храме Христа Спасителя проходило без прихожан из-за коронавирусных ограничений. Как видно из трансляции, сегодня в храме верующие стоят достаточно плотными группами, многие в масках. На богослужение приехали президент Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.