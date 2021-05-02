Российский фонд прямых инвестиций объявил о начале поставок вакцины «Спутник» в Индию, Монголию и на Филиппины

Первые партии поступили в эти страны накануне. В Индии суточный прирост инфицированных коронавирусом в стране вчера впервые превысил 400 тысяч человек – это максимальный показатель в мире. Тела умерших сжигают на кострах из-за большой загрузки крематориев.