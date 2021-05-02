Газета Financial Times пишет, что «Роснефть» и четверо миллиардеров подали иски к издателю книги о Владимире Путине

Помимо Романа Абрамовича, об иске которого уже сообщали СМИ, это совладелец «Альфа-групп» Михаил Фридман, его бизнес-партнёр Пётр Авен и бизнесмен Шалва Чигиринский. Иски о клевете поданы к британскому издательству HarperCollins из-за книги бывшего корреспондента газеты Financial Times в Москве Кэтрин Белтон «Люди Путина». Это история прихода к власти в России Владимира Путина.