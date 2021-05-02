Россиянин Дмитрий Бивол защитил титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации

Он одержал победу над британцем Крейгом Ричардсом. Поединок в полутяжелой весовой категории прошел накануне в Манчестере и растянулся на все 12 раундов. Победа россиянина зафиксирована единогласным решением судей.
2021-05-02T02:12:44+03:00
2021-05-02T02:12:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:12, 02 мая 2021
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