В московские больницы, как пишет издание Baza, будут направлены проверяющие под видом обычных больных

Они будут фиксировать случаи плохого отношения медработников к пациентам. Врачей и медсестер попросили не повышать голос и в целом вести себя пристойно. В департаменте здравоохранения решили провести проверку после появления в соцсетях видео, на котором пьяные медсестры издеваются над пенсионеркой. После этого в больнице имени Иноземцева уволили главного врача.