В московские больницы, как пишет издание Baza, будут направлены проверяющие под видом обычных больных

Они будут фиксировать случаи плохого отношения медработников к пациентам. Врачей и медсестер попросили не повышать голос и в целом вести себя пристойно. В департаменте здравоохранения решили провести проверку после появления в соцсетях видео, на котором пьяные медсестры издеваются над пенсионеркой. После этого в больнице имени Иноземцева уволили главного врача.
2021-05-02T02:12:22+03:00
2021-05-02T02:12:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:12, 02 мая 2021
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