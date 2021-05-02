Мэр Москвы сказал, что ситуация с коронавирусом не критическая, но есть рост заболеваемости

Сергей Собянин призвал горожан беречься и на выходных уехать на дачу или посвятить время близким. Как напомнил Собянин, в этом году власти города отказались от проведения больших массовых мероприятий, включая демонстрацию на 1 Мая и различные фестивали, но общепит, торговля и парки работают в обычном режиме, передает РИА Новости.