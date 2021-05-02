Мэр Москвы сказал, что ситуация с коронавирусом не критическая, но есть рост заболеваемости

Сергей Собянин призвал горожан беречься и на выходных уехать на дачу или посвятить время близким. Как напомнил Собянин, в этом году власти города отказались от проведения больших массовых мероприятий, включая демонстрацию на 1 Мая и различные фестивали, но общепит, торговля и парки работают в обычном режиме, передает РИА Новости.
2021-05-02T02:12:02+03:00
2021-05-02T02:12:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:12, 02 мая 2021
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