Первомайские демонстрации в ряде европейских столиц завершились столкновениями с полицией

В Париже и Брюсселе сотрудники силовых структур применили водометы, в Берлине – спецсредства. В столицах Франции и Бельгии протестующие требовали отмены коронавирусных ограничений. В Париже, по данным полиции, в акции по случаю Дня международной солидарности трудящихся учатвовали 17 тысяч человек, в Брюсселе около тысячи, в Берлине вышли до 8 тысяч. В немецкой столице пострадали трое полицейских и не менее двух демонстрантов, сообщает издание «Зюдойче Цайтунг». По ее данным, участники акции забрасывали полицейских камнями и бутылками, а также подожгли мусорные контейнеры и деревянные поддоны.