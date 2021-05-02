В России на первомайских акциях был задержан 31 человек, подсчитал портал «ОВД-Инфо»

Их всех отпустили из полиции, но с составленными протоколами о нарушениях на митингах. Это грозит крупными штрафами и административным арестом. 20 человек из числа задержанных – это художники творческого объединения «Котельная» в Томске, которые накрасили губы бюсту Пушкина. В Москве в полицию доставили 6 представителей левого движения и КПРФ.