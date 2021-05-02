Первые партии вакцины «Спутник» накануне были доставлены в Индию, на Филиппины и в Монголию

Это сообщили в Российском фонде прямых инвестиций. В Индии накануне стартовала массовая вакцинация. Суточный прирост инфицированных коронавирусом в стране вчера впервые превысил 400 тысяч человек – это максимальный показатель в мире. Больницы не справляются с наплывом пациентов. Тела умерших сжигают на кострах из-за большой загрузки крематориев.
2021-05-02T01:26:40+03:00
2021-05-02T01:26:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:26, 02 мая 2021
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