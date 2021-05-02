Самолет МЧС ночью вылетел в Москву из Ставропольского края с пострадавшими в ДТП с микроавтобусом

Об сообщили ТАСС в региональном министерстве здравоохранения. Серьезные травмы получили шесть детей и один взрослый. Всего госпитализировали 9 человек. Пять детей погибли. В пятницу столкнулись микроавтобус и грузовик. Возбуждено уголовное дело.
2021-05-02T01:26:20+03:00
2021-05-02T01:26:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:26, 02 мая 2021
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