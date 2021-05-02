Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал неприемлемыми санкции России против 8 официальных лиц ЕС

По его словам, Москва избрала путь конфронтации вместо того, чтобы стремиться переломить негативную траекторию двусторонних отношений. В пятницу Россия ввела санкции против 8 граждан ЕС, среди которых оказались председатель Европейского парламента Давид Мария Сассоли и руководитель прокуратуры Берлина Йорг Раупах. Также в черный список попали заместитель председателя Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова, глава лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции Оса Скотт и член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Жак Мэр, который являющийся докладчиком ПАСЕ по ситуации с политиком Алексеем Навальным.
2021-05-02T01:25:59+03:00
2021-05-02T01:25:59+03:00
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01:25, 02 мая 2021
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