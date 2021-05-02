Президент Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин и еще десятки человек приехали в Храм Христа Спасителя

Как видно из трансляции, верующие стоят достаточно плотными группами, многие в масках. В прошлом году пасхальное богослужение проводили без прихожан из-за коронавирусных ограничений. Патриарх Кирилл поздравил с праздником и заявил, что Пасха дарит надежду на избавление от пандемии коронавируса. По его словам, новая инфекция напомнила о хрупкости бытия и о ценности живого человеческого общения.