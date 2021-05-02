В Израиле сегодня день траура по погибшим в давке на горе Мерон

Всего в результате трагедии скончались десятки людей.

Катастрофа на горе Мерон стала одной из самых тяжёлых бедствий, постигших Израиль, объявил его премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Он также пообещал, что власти проведут всестороннее и тщательное расследование трагедии.

Произошла она в ночь на пятницу. На севере страны состоялось самое массовое мероприятие с начала пандемии– иудейский праздник Лаг ба-Омер. Десятки тысяч верующих съехались по этому поводу на гору Мерон, где должны были разводить костры и петь песни. По причинам, которые местные власти окончательно еще не установили, там началась давка и паника, в результате которой 45 человек погибли, а еще как минимум 150 получили травмы разной тяжести.

В свою очередь американская газета The New York Times пишет, что различные чиновники, начиная с 2008-ого года предупреждали о возможности возникновения такой давки, а в 2018-ом «ультраортодоксальный журналист», чье имя издание не уточняет, назвал место, где в ночь на пятницу умерли люди, смертельной ловушкой.

Израильские власти разрешили провести настолько массовое мероприятие, поскольку в стране вакцинацию от коронавируса прошло уже более половины взрослого населения.