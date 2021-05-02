В Одессе в годовщину столкновений в городе и пожара в Доме офицеров усиливают меры безопасности

В Одессе усиливают меры безопасности. Это вызвано мероприятиями, которые пройдут в очередную годовщину столкновений в центре города и пожаре в Доме профсоюзов, при котором погибли 48 человек.

На площади Куликово поле сегодня соберутся руководители Одессы и области, курсанты, военнослужащие, простые горожане. Они принесут цветы и зажгут свечи в память о погибших в этот день 7 лет назад. На место проведения мероприятия людей пустят через специальные пункты досмотра. Там их проверят на наличие опасных или запрещённых предметов, сообщает сайт odessa online. Меры безопасности возле площади Куликово поле, на которой расположен Дом профсоюзов, а также Соборной площади усилят. Именно оттуда собираются начать шествие по центральным улицам украинские праворадикалы. Свою акцию они назвали «Марш защитников Одессы». На ней участники, по словам организаторов, хотят показать, что город есть, кому защитить цитата от пророссийского реванша».

В движении Куликово поле назвали предстоящую акцию националистов провокацией, направленной на запугивание одесситов. 7 лет назад в Одессе произошли столкновения между пророссийскими активистами и сторонниками единой Украины. В ходе них был подожжён Дом профсоюзов, в котором укрывались сторонники антимайдана. Погибли 48 человек, более 240 были ранены.



Власти объявили зачинщиками беспорядков сторонников антимайдана. Следствие продолжалось несколько лет, однако так и не смогло доказать в суде их вину. В результате все, кого удалось первоначально задержать, были оправданы, напоминает ТАСС.