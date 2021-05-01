В московских больницах могут появяться «тайные пациенты», которые будут проверять поведение медицинского персонала

По сведениям интернет издания Baza, которое не указывает свой источник, проверяющие будут поступать в медучреждения под видом обычных больных, персонал предупреждать заранее о них не будут. Причиной появления «тайных пациентов» издание называет скандал, возникший после публикации в сети видео, на котором, как утверждается, медсестра 36-й больницы издевается над пожилой пациенткой. Следственный комитет возбудил по факту произошедшего уголовное дело, главврача больницы уволили.