Одними из главных бенефициаров победы на выборах президента США Джо Байдена стали богатейшие американцы

Как отмечает агентство Bloomberg, их состояние за первые 100 дней его президентства увеличилось на $195 млрд. Драйверами роста стали технологические компании, такие как Amazon, Facebook и Google, чему способствовала возросшая активность людей в интернете во время пандемии коронавируса.
2021-05-01T23:05:35+03:00
2021-05-01T23:05:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:05, 01 мая 2021
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