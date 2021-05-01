Жозеп Боррель назвал санкции России против восьми граждан ЕС «неприемлемыми и лишенными юридических оснований»

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель назвал санкции России против восьми граждан ЕС, включая еврочиновников, «неприемлемыми и лишенными юридических оснований». По его словам, решение Москвы прямо нацелено на ЕС и его страны-участницы и подтверждает, что Россия избрала путь конфронтации с ЕС, вместо того, чтоб изменить негативную траекторию развития отношений".
2021-05-01T23:05:10+03:00
2021-05-01T23:05:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:05, 01 мая 2021
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