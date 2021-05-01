Жозеп Боррель назвал санкции России против восьми граждан ЕС «неприемлемыми и лишенными юридических оснований»

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель назвал санкции России против восьми граждан ЕС, включая еврочиновников, «неприемлемыми и лишенными юридических оснований». По его словам, решение Москвы прямо нацелено на ЕС и его страны-участницы и подтверждает, что Россия избрала путь конфронтации с ЕС, вместо того, чтоб изменить негативную траекторию развития отношений".