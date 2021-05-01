Собянин: В Москве наблюдается рост заболеваемости коронавирусом

В Москве наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. Это подтвердил мэр города Сергей Собянин. По его словам, ситуация находится под контролем, она не критическая, но людям надо беречься и использовать средства защиты. Ранее президент России для эпидемиологической обстановки подписал указ о нерабочих днях с 1 по 10 мая.
2021-05-01T23:04:33+03:00
2021-05-01T23:04:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:04, 01 мая 2021
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