Мощный взрыв прогремел сегодня на автозаправке на западной окраине Душанбе

Как передает РИА Новости, столб огня достигал в высоту 50 метров, пострадали стоящие рядом дома. Пожар более полутора часов тушили десять расчетов. В приемном покое станции скорой помощи, расположенной поблизости, агентству рассказала, что сюда поступили 15 человек с ожогами и другими травмами, полученными в результате взрыва.
2021-05-01T23:04:06+03:00
2021-05-01T23:04:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:04, 01 мая 2021
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