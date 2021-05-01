Мощный взрыв прогремел сегодня на автозаправке на западной окраине Душанбе

Как передает РИА Новости, столб огня достигал в высоту 50 метров, пострадали стоящие рядом дома. Пожар более полутора часов тушили десять расчетов. В приемном покое станции скорой помощи, расположенной поблизости, агентству рассказала, что сюда поступили 15 человек с ожогами и другими травмами, полученными в результате взрыва.