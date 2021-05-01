Частица огня, который христиане называют Благодатным доставлена в Москву из Иерусалима

Несколькими часами ранее огонь сошел чудесным, как считают верующие, образом в алтаре храма Гроба Господня и сотни паломников зажгли от священного пламени свои свечи и лампады. Одну из ламп посол России в Израиле Анатолий Викторов доставил в аэропорт, откуда святыню спецбортом отправили в Москву. Здесь Благодатный огонь доставят в Храм Христа Спасителя, где Патриарх Кирилл проведет пасхальную ночную службу.
2021-05-01T22:05:43+03:00
2021-05-01T22:08:13+03:00
https://echo.msk.ru/news/2831608-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
22:05, 01 мая 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Евросоюз предупредил Россию об ответе на санкции На сайте ЕС говорится, что решение Москвы запретить въезд восьми европейским чиновникам является «последней яркой демонстрацией того, как Россия выбрала конфронтацию вместо того, чтобы согласиться исправить негативную траекторию двусторонних отношений»...