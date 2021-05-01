Частица огня, который христиане называют Благодатным доставлена в Москву из Иерусалима

Несколькими часами ранее огонь сошел чудесным, как считают верующие, образом в алтаре храма Гроба Господня и сотни паломников зажгли от священного пламени свои свечи и лампады. Одну из ламп посол России в Израиле Анатолий Викторов доставил в аэропорт, откуда святыню спецбортом отправили в Москву. Здесь Благодатный огонь доставят в Храм Христа Спасителя, где Патриарх Кирилл проведет пасхальную ночную службу.