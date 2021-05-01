В Москве наблюдается рост заболеваемости коронавирусом

Это подтвердил мэр города Сергей Собянин. Он призвал граждан беречься и использовать средства защиты.
Ранее президент России в целях стабилизации эпидемиологической обстановки подписал указ о нерабочих днях с 1 по 10 мая.
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Это подтвердил мэр города Сергей Собянин. Он призвал граждан беречься и использовать средства защиты.
Ранее президент России в целях стабилизации эпидемиологической обстановки подписал указ о нерабочих днях с 1 по 10 мая.
Евросоюз предупредил Россию об ответе на санкции На сайте ЕС говорится, что решение Москвы запретить въезд восьми европейским чиновникам является «последней яркой демонстрацией того, как Россия выбрала конфронтацию вместо того, чтобы согласиться исправить негативную траекторию двусторонних отношений»...