Большинство работающих на русском языке иностранных СМИ могут получить в России статус «иностранного агента»

Как сообщает признанное иноагентом интернет издание «Медуза», такая возможность обсуждалась на заседании Совета безопасности страны с участием президента Владимира Путина, заместителя главы Совета Дмитрия Медведева, секретаря организации Николая Патрушева, кремлевских чиновников и ключевых министров. По словам собеседника «Медузы», «четкого списка» таких СМИ нет, но, в первую очередь, таковыми считаются СМИ с иностранным государственным финансированием. Другой источник, близкий к Совбезу, подтверждает, что на последнем совещании с членами Совета безопасности иностранные СМИ действительно обсуждались, но не в контексте их «блокады». Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что российские власти никак не дискриминируют «Медузу», несмотря на признание издания иностранным агентом. Об этом Мария Захарова сообщила в интервью YouTube-каналу Sputnik. Мария Захарова отметила, что во многих западных странах действует запрет на общение чиновников с российскими СМИ, а люди подвергаются травле за сотрудничество с ними.