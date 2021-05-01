Власти Израиля распространили систему коронавирусных «зеленых паспортов» на детей

Как пишет The Wall Street Journal, детям с отрицательным результатом ПЦР-теста, будут выдавать трехдневное удостоверение, привязанное к документам их родителей. С этим удостоверением дети смогут беспрепятственно посещать кинотеатры, кафе и другие развлекательные заведения. Паспорта в электронном виде можно хранить на смартфоне. Израиль продемонстрировал самую быструю вакцинацию населения среди стран мира, привив почти 75% граждан, которым укол разрешен. Однако из-за недостатка данных о клинических испытаниях на детях власти страны пока не расширили программу на людей младше 16 лет.
2021-05-01T21:07:21+03:00
2021-05-01T21:07:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:07, 01 мая 2021
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