Власти Израиля распространили систему коронавирусных «зеленых паспортов» на детей

Как пишет The Wall Street Journal, детям с отрицательным результатом ПЦР-теста, будут выдавать трехдневное удостоверение, привязанное к документам их родителей. С этим удостоверением дети смогут беспрепятственно посещать кинотеатры, кафе и другие развлекательные заведения. Паспорта в электронном виде можно хранить на смартфоне. Израиль продемонстрировал самую быструю вакцинацию населения среди стран мира, привив почти 75% граждан, которым укол разрешен. Однако из-за недостатка данных о клинических испытаниях на детях власти страны пока не расширили программу на людей младше 16 лет.