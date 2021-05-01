Спасатели ищут в Кольском заливе шестерых пропавших рыбаков

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС в субботу.

Информация о том, что в районе села Териберка Кольского района предположительно потеряли ход при возвращении с рыбалки три маломерных судна с шестью рыбаками, поступила в 15:30 мск. Связь с рыбаками отсутствует.

К месту следует спасательное судно, прибыл вертолет ООО «Мурманавиа» Ми-2 со спасателями

и родственниками на борту.