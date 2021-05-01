Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш вышла из спецприемника

С 21 апреля она отбывала административный арест. Ее задержали в день проведения акции в поддержку Навального, когда она вышла в магазин в согласованные со следователем часы. Фактически Ярмыш находилась одновременно и под домашним, и административным арестом. Под домашний арест Кира Ярмыш была отправлена в рамках т.н. санитарного дела.