Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш вышла из спецприемника

С 21 апреля она отбывала административный арест. Ее задержали в день проведения акции в поддержку Навального, когда она вышла в магазин в согласованные со следователем часы. Фактически Ярмыш находилась одновременно и под домашним, и административным арестом. Под домашний арест Кира Ярмыш была отправлена в рамках т.н. санитарного дела.
2021-05-01T21:01:44+03:00
2021-05-01T21:01:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:01, 01 мая 2021
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