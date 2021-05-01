Фигуристка Александра Трусова ушла из группы тренера Евгения Плющенко

Об этом сам Плющенко написал в инстаграме. По словам тренера, 1 мая контракт с Трусовой закончился, и его не стали продлевать по обоюдному желанию сторон. По сведениям телеканала «Матч ТВ», Трусова вернулась к своему предыдущему тренеру Этери Тутберидзе и уже провела у нее первую тренировку. Трусова тренировалась у Тутберидзе с 2016 по 2020 год, после чего перешла в группу Плющенко.